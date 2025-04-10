Ближневосточный журналист назвал сумму, которую саудовские клубы предлагали нападающему "Ливерпуля".

По словам Исмаила Мохмуда, Мохамеду Салаху предлагали 150 млн евро в год. Но египтянин отказал.

Он хочет продолжать играть за "Ливерпуль" и бить рекорды.

"Салах мог бы получать годовую зарплату около € 150 миллионов в Саудовской Аравии. Но дело было не в деньгах — дело было в наследии, в продолжении бить рекорды и в его глубоком желании выиграть "Золотой мяч"", - заявил журналист.

Текущий контракт Салаха действителен до конца сезона.

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Напомним, недавно стало известно, что Салах близок к продлению контракта с "Ливерпулем".