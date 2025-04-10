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Середняк АПЛ заинтересован в приобретении вратаря команды-аутсайдера лиги

Англия

В клубе проблемы с позицией

Середняк АПЛ заинтересован в приобретении вратаря команды-аутсайдера лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Середняк АПЛ заинтересован в приобретении вратаря команды-аутсайдера лиги.

"Вест Хэм Юнайтед" рассматривает возможность трансфера вратаря "Саутгемптона" Аарона Рэмсдейла. "Святые" готовы с ним расстаться примерно за 20 миллионов фунтов стерлингов.

26-летний вратарь заинтересован в игре в Премьер-Лиге для сохранения места в сборной Англии.

Лондонскому клубу предстоит решить вопрос с Лукашом Фабьянски. В апреле ему исполнится 40 лет. Он был основным вратарём, но себя зарекомендовал второй вратарь – 32-летний Альфонс Ареола

Контракт бывшего вратаря "ПСЖ" рассчитан на два года.

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В этом сезоне Аарон Рэмсдейл сделал 98 сейвов в "Саутгемптоне". Больше сейвов только у Маттса Селса ("Ноттингем". 100 сейвов) и Марка Флеккена ("Брентфорд", 130 сейвов).

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Саутгемптон Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Аарон Рэмсдейл
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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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