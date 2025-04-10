Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Середняк АПЛ заинтересован в приобретении вратаря команды-аутсайдера лиги
В клубе проблемы с позицией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Середняк АПЛ заинтересован в приобретении вратаря команды-аутсайдера лиги.
"Вест Хэм Юнайтед" рассматривает возможность трансфера вратаря "Саутгемптона" Аарона Рэмсдейла. "Святые" готовы с ним расстаться примерно за 20 миллионов фунтов стерлингов.
26-летний вратарь заинтересован в игре в Премьер-Лиге для сохранения места в сборной Англии.
Лондонскому клубу предстоит решить вопрос с Лукашом Фабьянски. В апреле ему исполнится 40 лет. Он был основным вратарём, но себя зарекомендовал второй вратарь – 32-летний Альфонс Ареола
Контракт бывшего вратаря "ПСЖ" рассчитан на два года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Аарон Рэмсдейл сделал 98 сейвов в "Саутгемптоне". Больше сейвов только у Маттса Селса ("Ноттингем". 100 сейвов) и Марка Флеккена ("Брентфорд", 130 сейвов).
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший наставник Зари и Кривбасса
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Манчестер Сити нацелился на игрока Барселоны, чтобы заменить Де Брюйне
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения