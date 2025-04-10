Манчестер Сити готовит 60 миллионов евро за ключевого хавбека Милана

Этим летом "Манчестер Сити" собирается подписать ключевого хавбека "Милана" за 60 миллионов евро.

Как сообщил журналист Даниэль Лонго из издания Calciomercato, руководство "горожан" рассматривает вариант с трансфером Тиджани Рейндерса, несмотря на то, что недавно 26-летний голландец подписал новый контракт с клубом. Его действующее соглашение с "россонери" теперь рассчитано до конца июня 2030 года.

Отмечается, что "Манчестер Сити" является фаворитом в борьбе за подписание футболиста сборной Нидерландов.

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В текущем сезоне Тиджани Рейндерс принял участие в 45 матчах за "Милан" во всех турнирах, отметившись 13 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.