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Манчестер Сити готовит 60 миллионов евро за ключевого хавбека Милана

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Манчестер Сити готовит 60 миллионов евро за ключевого хавбека Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Манчестер Сити" собирается подписать ключевого хавбека "Милана" за 60 миллионов евро.

Как сообщил журналист Даниэль Лонго из издания Calciomercato, руководство "горожан" рассматривает вариант с трансфером Тиджани Рейндерса, несмотря на то, что недавно 26-летний голландец подписал новый контракт с клубом. Его действующее соглашение с "россонери" теперь рассчитано до конца июня 2030 года.

Отмечается, что "Манчестер Сити" является фаворитом в борьбе за подписание футболиста сборной Нидерландов.

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В текущем сезоне Тиджани Рейндерс принял участие в 45 матчах за "Милан" во всех турнирах, отметившись 13 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Манчестер Сити Милан Тейани Рейндерс
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Андрей Журба
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