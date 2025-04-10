Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити готовит 60 миллионов евро за ключевого хавбека Милана
Важный элемент для перестройки команды Гвардиолы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Манчестер Сити" собирается подписать ключевого хавбека "Милана" за 60 миллионов евро.
Как сообщил журналист Даниэль Лонго из издания Calciomercato, руководство "горожан" рассматривает вариант с трансфером Тиджани Рейндерса, несмотря на то, что недавно 26-летний голландец подписал новый контракт с клубом. Его действующее соглашение с "россонери" теперь рассчитано до конца июня 2030 года.
Отмечается, что "Манчестер Сити" является фаворитом в борьбе за подписание футболиста сборной Нидерландов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Тиджани Рейндерс принял участие в 45 матчах за "Милан" во всех турнирах, отметившись 13 голами и 4 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший наставник Зари и Кривбасса
- Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
- Украина хочет купить оружия у США - Зеленский
- Стало известно, сколько Забарный зарабатывает в Борнмуте
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией