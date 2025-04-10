  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал присматривается к перспективному центрбеку Борнмута
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал присматривается к перспективному центрбеку Борнмута

Англия

Одноклубник Забарного может перейти в команду Зинченко

Арсенал присматривается к перспективному центрбеку Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" присматривается к перспективному центральному защитнику "Борнмута".

Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, наставник "канониров" Микель Артета и новый спортивный директор клуба Андреа Берта являются горячими поклонниками таланта Дина Хейсена.

Отмечается, что "Арсенал" может попытаться подписать 19-летнего испанского защитника только в том случае, если Якуб Кивер покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Ранее появлялись слухи о том, что леверкузенский "Байер" заинтересован в трансфере 25-летнего поляка.

Известно, что "Ливерпуль" проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Испании. "Арсенал" и "Челси" также считаются одними из нескольких главных претендентов на перспективного игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Дин Хейсен провел 29 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.

Читайте такжеВознаграждение за разгром Реала? Арсенал продлил контракты с тренерским штабом Артета
По теме
yellow-arrow
Без защитника, но ключевые игроки восстанавливаются. Тренер Ноттингема рассказал о кадровой ситуации в клубе
yellow-arrow
Травмированный форвард Арсенала вернулся к индивидуальным тренировкам
yellow-arrow
Лондонский топ-клуб готов подписать ключевого футболиста Кристал Пэлас
Арсенал (Лондон) Микель Артета Борнмут Андреа Берта Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости