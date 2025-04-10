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Арсенал присматривается к перспективному центрбеку Борнмута
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" присматривается к перспективному центральному защитнику "Борнмута".
Как сообщил авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, наставник "канониров" Микель Артета и новый спортивный директор клуба Андреа Берта являются горячими поклонниками таланта Дина Хейсена.
Отмечается, что "Арсенал" может попытаться подписать 19-летнего испанского защитника только в том случае, если Якуб Кивер покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Ранее появлялись слухи о том, что леверкузенский "Байер" заинтересован в трансфере 25-летнего поляка.
Известно, что "Ливерпуль" проявляет серьезный интерес к футболисту сборной Испании. "Арсенал" и "Челси" также считаются одними из нескольких главных претендентов на перспективного игрока.
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В этом сезоне Дин Хейсен провел 29 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.
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