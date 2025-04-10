Лондонский топ-клуб готов подписать ключевого футболиста Кристал Пэлас

Лондонский "Тоттенхэм" готов активизировать усилия ради подписания ключевого футболиста "Кристал Пэлас".

Как сообщил журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, представители "шпор" проявляют серьезный интерес к Тайрику Митчеллу. 25-летний англичанин неплохо проявил себя в текущем сезоне в чемпионате Англии.

Известно, что "орлы" готовы отпустить перспективного левого защитника. "Тоттенхэм" собирается усилить этот фланг обороны во время летнего трансферного окна. Сейчас на этой позиции в команде Анге Постекоглу основным игроком является Дестини Удоджи, но он может покинуть команду в ближайшее время, учитывая интерес от "Манчестер Сити".

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В этом сезоне Тайрик Митчелл провел 36 матчей в составе "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отдав 5 ассистов. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.