  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лондонский топ-клуб готов подписать ключевого футболиста Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лондонский топ-клуб готов подписать ключевого футболиста Кристал Пэлас

Англия

Он является одним из лучших игроков команды

Лондонский топ-клуб готов подписать ключевого футболиста Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" готов активизировать усилия ради подписания ключевого футболиста "Кристал Пэлас".

Как сообщил журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, представители "шпор" проявляют серьезный интерес к Тайрику Митчеллу. 25-летний англичанин неплохо проявил себя в текущем сезоне в чемпионате Англии.

Известно, что "орлы" готовы отпустить перспективного левого защитника. "Тоттенхэм" собирается усилить этот фланг обороны во время летнего трансферного окна. Сейчас на этой позиции в команде Анге Постекоглу основным игроком является Дестини Удоджи, но он может покинуть команду в ближайшее время, учитывая интерес от "Манчестер Сити".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тайрик Митчелл провел 36 матчей в составе "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отдав 5 ассистов. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

Читайте такжеТоттенхэм нашел замену для Анге Постекоглу в другом лондонском клубе
По теме
yellow-arrow
Без защитника, но ключевые игроки восстанавливаются. Тренер Ноттингема рассказал о кадровой ситуации в клубе
yellow-arrow
Травмированный форвард Арсенала вернулся к индивидуальным тренировкам
yellow-arrow
Арсенал присматривается к перспективному центрбеку Борнмута
Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости