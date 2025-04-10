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Лондонский топ-клуб готов подписать ключевого футболиста Кристал Пэлас
Он является одним из лучших игроков команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" готов активизировать усилия ради подписания ключевого футболиста "Кристал Пэлас".
Как сообщил журналист Грэм Бэйли из издания TBR Football, представители "шпор" проявляют серьезный интерес к Тайрику Митчеллу. 25-летний англичанин неплохо проявил себя в текущем сезоне в чемпионате Англии.
Известно, что "орлы" готовы отпустить перспективного левого защитника. "Тоттенхэм" собирается усилить этот фланг обороны во время летнего трансферного окна. Сейчас на этой позиции в команде Анге Постекоглу основным игроком является Дестини Удоджи, но он может покинуть команду в ближайшее время, учитывая интерес от "Манчестер Сити".
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В этом сезоне Тайрик Митчелл провел 36 матчей в составе "Кристал Пэлас" во всех турнирах, отдав 5 ассистов. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.
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