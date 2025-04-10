Травмированный форвард Арсенала вернулся к индивидуальным тренировкам

Травмированный нападающий лондонского "Арсенала" вернулся к индивидуальным тренировкам.

Кай Хавертц в своих соцсетях выложил видео, как он восстанавливается от тяжелой травмы подколенного сухожилия. Немцу понадобилось хирургическое вмешательство, поэтому клуб сообщил, что он выбыл до конца сезона.

Напомним, что 25-летний Хавертц получил повреждение во время тренировочных сборов команды в Дубае. посреди сезона.

"Арсенал" подписал Кая Хавертца из "Челси" летом 2023 года за 75 миллионов евро. Его контракт действует до 2028 года.

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В этом сезоне Кай Хавертц успел принять участие в 34 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав пять результативных передач. Несмотря на травму, он смог превзойти бомбардирские показатели прошлого сезона.