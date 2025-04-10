Без защитника, но ключевые игроки восстанавливаются. Тренер Ноттингема рассказал о кадровой ситуации в клубе

Тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту рассказал о кадровой ситуации в команде.

По его информации, против "Эвертона" не сыграет защитник Ола Айна. Крис Вуд, Тайво Авонии и Энтони Эланга под вопросом.

Тренер надеется, что они смогут сыграть. Их клуб оценит в пятницу.

"Они (Вуд, Авонийи и Эланга) борются с проблемами — кто-то с небольшими, кто-то с не очень — но мы должны их оценить. У нас есть ещё один день, а потом мы посмотрим, смогут ли они выйти на поле", — сказал Нуно. "Мы (надеемся) на всех из них. Это могут быть все они, а могут и никто, мы не знаем. Это зависит от того, как они поправятся и как будут себя чувствовать", - заявил Санту.

Напомним, что Крис Вуд травмировался в матче сборной Новой Зеландии, у Авонийи возникли проблемы с подколенным сухожилием в матче против "Манчестер Юнайтед". Айна в том же матче получил травму икроножной мышцы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ноттингем Форест" сыграет против "Эвертона" в субботу 12 апреля. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.