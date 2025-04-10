Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без защитника, но ключевые игроки восстанавливаются. Тренер Ноттингема рассказал о кадровой ситуации в клубе
Есть позитивные новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту рассказал о кадровой ситуации в команде.
По его информации, против "Эвертона" не сыграет защитник Ола Айна. Крис Вуд, Тайво Авонии и Энтони Эланга под вопросом.
Тренер надеется, что они смогут сыграть. Их клуб оценит в пятницу.
"Они (Вуд, Авонийи и Эланга) борются с проблемами — кто-то с небольшими, кто-то с не очень — но мы должны их оценить. У нас есть ещё один день, а потом мы посмотрим, смогут ли они выйти на поле", — сказал Нуно.
"Мы (надеемся) на всех из них. Это могут быть все они, а могут и никто, мы не знаем. Это зависит от того, как они поправятся и как будут себя чувствовать", - заявил Санту.
Напомним, что Крис Вуд травмировался в матче сборной Новой Зеландии, у Авонийи возникли проблемы с подколенным сухожилием в матче против "Манчестер Юнайтед". Айна в том же матче получил травму икроножной мышцы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Ноттингем Форест" сыграет против "Эвертона" в субботу 12 апреля. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Манчестер Сити нацелился на игрока Барселоны, чтобы заменить Де Брюйне
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией