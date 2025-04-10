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Без защитника, но ключевые игроки восстанавливаются. Тренер Ноттингема рассказал о кадровой ситуации в клубе

Англия

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Без защитника, но ключевые игроки восстанавливаются. Тренер Ноттингема рассказал о кадровой ситуации в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Ноттингема" Нуну Эшпириту Санту рассказал о кадровой ситуации в команде.

По его информации, против "Эвертона" не сыграет защитник Ола Айна. Крис Вуд, Тайво Авонии и Энтони Эланга под вопросом.

Тренер надеется, что они смогут сыграть. Их клуб оценит в пятницу.

"Они (Вуд, Авонийи и Эланга) борются с проблемами — кто-то с небольшими, кто-то с не очень — но мы должны их оценить. У нас есть ещё один день, а потом мы посмотрим, смогут ли они выйти на поле", — сказал Нуно.

"Мы (надеемся) на всех из них. Это могут быть все они, а могут и никто, мы не знаем. Это зависит от того, как они поправятся и как будут себя чувствовать", - заявил Санту.

Напомним, что Крис Вуд травмировался в матче сборной Новой Зеландии, у Авонийи возникли проблемы с подколенным сухожилием в матче против "Манчестер Юнайтед". Айна в том же матче получил травму икроножной мышцы.

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"Ноттингем Форест" сыграет против "Эвертона" в субботу 12 апреля. Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Нуну Эшпириту Санту Крис Вуд Тайво Авоньи Антони Эланга Ола Айна
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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