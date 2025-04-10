Бывший защитник Манчестер Юнайтед рассказал, кого считает фаворитом на победу в ЛЧ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, кого считает фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

"Я считаю их фаворитами. Я видел, как они разнесли "Ливерпуль" в двух матчах, как они доминировали в игре с "Астон Виллой". Они полностью деклассировали "Астон Виллу". К следующему матчу они подходят абсолютным фаворитом турнира.

"ПСЖ" играл с уверенностью команды, которая уже много раз выигрывала ЛЧ, хотя они не сделали этого ни разу. Эта команда знает, как выжать максимум из каждого игрока и по-настоящему доминировать над соперником", - сказал Фердинанд.