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Бывший защитник Манчестер Юнайтед рассказал, кого считает фаворитом на победу в ЛЧ
Это ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, кого считает фаворитом на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.
"Я считаю их фаворитами. Я видел, как они разнесли "Ливерпуль" в двух матчах, как они доминировали в игре с "Астон Виллой". Они полностью деклассировали "Астон Виллу". К следующему матчу они подходят абсолютным фаворитом турнира.
"ПСЖ" играл с уверенностью команды, которая уже много раз выигрывала ЛЧ, хотя они не сделали этого ни разу. Эта команда знает, как выжать максимум из каждого игрока и по-настоящему доминировать над соперником", - сказал Фердинанд.
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