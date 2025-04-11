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Все же договорились. Салах подписал новый контракт с Ливерпулем

Англия
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Отличная новость для фанатов мерсисайдцев

Все же договорились. Салах подписал новый контракт с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" объявил о продлении сотрудничества с египетским вингером Мохамедом Салахом.

Новое соглашение с лидером атаки "красных" рассчитано на два сезона, до лета 2027 года.

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32-летний Салах забил за "Ливерпуль" 243 гола в 394 после перехода из "Ромы" в 2017 году.

В сезоне 2024/25 Мохамед уже отличился 32 забитыми мячами (из них 27 - в АПЛ), а также отдал 22 результативные передачи.

Отметим, что за период своего пребывания в "Ливерпуле" Салах стал обладателем восьми титулов. Среди них - Лига чемпионов и английская Премьер-лига.

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Ливерпуль контракт Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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