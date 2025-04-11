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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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"Орлы" набрали ход и показывают хорошие результаты в последних матчах

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 12 апреля 2025 года в 14:30 на "Этихаде" состоится матч, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Кристал Пэлас". Главным арбитром матча будет австралиец Джарред Джиллетт. Команда Гвардиолы идет на шестом месте и от четвертой строчки ее отделяет 1 очко. "Кристал Пэлас" идет в середине турнирной таблицы и в случае победы может обойти „Борнмут“.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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