Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Орлы" набрали ход и показывают хорошие результаты в последних матчах
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги 12 апреля 2025 года в 14:30 на "Этихаде" состоится матч, в котором "Манчестер Сити" будет принимать "Кристал Пэлас". Главным арбитром матча будет австралиец Джарред Джиллетт. Команда Гвардиолы идет на шестом месте и от четвертой строчки ее отделяет 1 очко. "Кристал Пэлас" идет в середине турнирной таблицы и в случае победы может обойти „Борнмут“.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Сибига рассказал, как Россия ответила на предложение о полном перемирии
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- Манчестер Сити - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 12.04.2025
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN