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"Наслаждаюсь жизнью здесь". Салах прокомментировал продление контракта с Ливерпулем

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"Наслаждаюсь жизнью здесь". Салах прокомментировал продление контракта с Ливерпулем

Liverpool

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Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился эмоциями после подписания нового соглашения с мерсисайдским клубом до 2027 года.

"Конечно, я очень рад. Сейчас у нас отличная команда, каковой она была и раньше. Но я подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть другие трофеи и наслаждаться футболом.

Это здорово, здесь я провел свои лучшие годы в карьере. Я здесь уже восемь лет, надеюсь, что будет 10. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь футболом.

Я хотел бы сказать болельщикам: я очень, очень счастлив быть здесь. Продолжайте поддерживать нас, а мы будем стараться изо всех сил", - сказал египтянин.

13 апреля "Ливерпуль" проведет следующий матч в АПЛ против "Вест Хэма".

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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