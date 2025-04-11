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Арне Слот отреагировал на продление контракта Мохамеда Салаха с Ливерпулем
Наставник мерсисайдцев, очевидно, очень счастлив
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал продление контракта Мохамеда Салаха с клубом.
"Конечно, я очень счастлив! На протяжении многих лет Мохамед Салах демонстрировал свою ценность для клуба, поэтому все мы рады, что он продлил контракт. Думаю, что болельщики восприняли эту новость с облегчением. Видимо, это был приятный сюрприз для них. Салах в качестве свободного агента мог выбрать любой клуб, но он остался с нами, это комплимент для клуба. Руководство проделало великолепную работу, приложив много усилий и денег для того, чтобы убедить Салаха в том, чтобы он остался в команде. Но не только деньги сыграли важную роль. Думаю, другим игрокам, которых мы, возможно, захотим подписать этим летом, будет приятно услышать, что Салах остался".
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Напомним, что 32-летний египтянин продлил контракт с "Ливерпулем" до конца июня 2027 года.
За свою карьеру в "Ливерпуле" Мохамед Салах забил 243 гола и отдал 111 ассистов в 394 матчах во всех турнирах. Также он выиграл 8 титулов вместе с командой, в частности Лигу чемпионов в сезоне 2018/19 и чемпионат Англии в сезоне 2019/20.
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