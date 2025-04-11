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Авторитетный журналист отреагировал на слухи об интересе Тоттенхэма к тренеру Кристал Пэлас
Может быть вариантом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн отреагировал на слухи об интересе "Тоттенхэма" к тренеру "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера.
"На данный момент я не располагаю информацией. Это не значит, что они не будут рассматривать Гласнера, если решат сменить тренера – думаю, большинство клубов это сделали бы, учитывая его работу на "Селгерст Парк".
Известно, что "Кристал Пэлас" пытается продлить с ним контракт, и пока этого не произошло, другие могут увидеть возможность для действий. Очевидно, существует неопределенность относительно позиции Анге Постекоглу в "Тоттенхэме" на фоне такого разочаровывающего сезона для них, но давайте посмотрим, что будет в Лиге Европы.
Отчетность свидетельствует, что "Тоттенхэм" рассматривает такие кандидатуры, как Ираола, Силва и Франк, если решат сменить тренера, но будут и другие имена, и если Гласнер войдет, или вошел, в их размышления, это не будет большой неожиданностью", – сказал Орнштейн.
Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Кристал Пэлас" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ с 43 очками, тогда как "Тоттенхэм" – 14-й с 37 очками после 31 матча.
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