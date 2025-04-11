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Манчестер Юнайтед провел переговоры с агентом звездного форвард

Англия

В клубе уже работают над новым трансфером

Манчестер Юнайтед провел переговоры с агентом звездного форвард

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с агентом звездного форварда в преддверии летнего трансферного окна.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Бена Джейкобса для издания GiveMeSport, агент Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона" провел переговоры с представителями "красных дьяволов" о возможном трансфере этим летом.

Считается, что 25-летний бразилец является одной из главных целей "МЮ" на следующий сезон. Его переход обойдется клубу в 62,5 миллиона фунтов стерлингов, ведь такая сумма отступных указана в новом контракте игрока с "волками".

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В этом сезоне Матеус Кунья забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах. Его стоимость, по версии известного сайта Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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