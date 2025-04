Вслед за Салахом. Ливерпуль продлит контракт с еще одним лидером

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подпишет новое соглашение с мерсисайдским клубом.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. В нынешнем сезоне 33-летний нидерландец провел за "красных" 43 матча, в которых отличился тремя голами и одним ассистом.



???? Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf