Челси стал второй английской командой, которая достигла отметки в 100 голов в этом сезоне

Лондонский "Челси" забил 100 голов во всех турнирах в текущем сезоне, став второй английской командой после "Ливерпуля", которой покорилось это достижение в кампании 2024/25.

Напомним, что подопечные Энцо Марески победили на выезде варшавскую "Легию" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Юбилейным голом для "синих" отметился Нони Мадуэке, который установил окончательный счет в этой игре.

Отметим, что "Ливерпуль", на данный момент забил уже 109 голов во всех турнирах. Также добавим, что "Арсенал" (96) и "Манчестер Сити" (93) приближаются к этой отметке.

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"Челси" сыграет ответный матч с "Легией" в четвертьфинале Лиги конференций на "Стэмфорд Бридж" в следующий четверг, 17-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.