Артета надеется, что травмированный форвард Арсенала вернется до конца сезона

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможное возвращение Кая Гаверца и оценил состояние других футболистов своей команды.

Все травмы разные, однако каждый игрок пытается вернуться как можно скорее. Медицинский персонал работает с ними ради того, чтобы они чувствовали себя лучше. Надеюсь, что Кай Хавертц сможет вернуться до конца сезона, но нам не надо спешить. У Букайо Сака и Деклана Райса нет проблем со здоровьем после матча с "Реалом", поэтому они будут доступны на следующую игру против "Брентфорда".