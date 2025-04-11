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Артета надеется, что травмированный форвард Арсенала вернется до конца сезона
Наставник "канониров" предоставил обновленную информацию
Фото - Сайт Арсенала - www.arsenal.com
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможное возвращение Кая Гаверца и оценил состояние других футболистов своей команды.
Все травмы разные, однако каждый игрок пытается вернуться как можно скорее. Медицинский персонал работает с ними ради того, чтобы они чувствовали себя лучше. Надеюсь, что Кай Хавертц сможет вернуться до конца сезона, но нам не надо спешить. У Букайо Сака и Деклана Райса нет проблем со здоровьем после матча с "Реалом", поэтому они будут доступны на следующую игру против "Брентфорда".
Напомним, что днем ранее Кай Хавертц показал, как он восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.
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"Арсенал" сыграет с "Брентфордом" в субботу 12-го апреля. Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
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