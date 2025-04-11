Лидер АПЛ планирует подписать нападающего Барселоны

Лидер Английской Премьер-лиги намерен подписать нападающего "Барселоны".

Как сообщает издание El Nacional, руководство "Ливерпуля" рассматривает вариант с подписанием Фермина Лопеса этим летом. Мерсисайдцы готовят предложение в размере 40 миллионов евро за 25-летнего испанца, который очень недоволен тем, что количество игрового времени под руководством Ханси Флика у него не увеличивается несмотря на его великолепный уровень игры.

По мнению источника, "Астон Вилла" может составить серьезную конкуренцию "красным" в борьбе за его подписание. Также отмечается, что за полузащитником следит "Атлетико", "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед".

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В этом сезоне Ферран Торрес забил 16 голов и отдал 4 ассиста в 37 матчах за "Барселону" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.