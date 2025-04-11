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Известно, сколько будет зарабатывать Салах после продления контракта с Ливерпулем

Англия

Мало изменений

Известно, сколько будет зарабатывать Салах после продления контракта с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно новому контракту с "Ливерпулем", Мохамед Салах будет получать 20 млн. фунтов за сезон.

Как рассказывает The Telegraph, футболист и клуб хотели найти компромисс в длительных переговорах по продлению соглашения, и это удалось сделать в апреле.

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Салах получит похожие условия, как и по предыдущему соглашению - зарплата в 400000 фунтов в неделю с бонусами.

Ожидается, что вскоре "Ливерпуль" объявит о продлении контракта и со своим капитаном Вирджилом Ван Дейком.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 14:11
ЛНЗ готов был платить больше.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 14:11
ЛНЗ готов был платить больше.
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
11.04.2025 в 13:59
0г0
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0
0

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