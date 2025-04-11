Известно, сколько будет зарабатывать Салах после продления контракта с Ливерпулем

Согласно новому контракту с "Ливерпулем" , Мохамед Салах будет получать 20 млн. фунтов за сезон.

Как рассказывает The Telegraph, футболист и клуб хотели найти компромисс в длительных переговорах по продлению соглашения, и это удалось сделать в апреле.

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Салах получит похожие условия, как и по предыдущему соглашению - зарплата в 400000 фунтов в неделю с бонусами.