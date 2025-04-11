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Известно, сколько будет зарабатывать Салах после продления контракта с Ливерпулем
Мало изменений
Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно
Как рассказывает The Telegraph, футболист и клуб хотели найти компромисс в длительных переговорах по продлению соглашения, и это удалось сделать в апреле.
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Салах получит похожие условия, как и по предыдущему соглашению - зарплата в 400000 фунтов в неделю с бонусами.
Ожидается, что вскоре
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Источник:The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 14:11
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