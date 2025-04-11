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Худшая команда АПЛ рассматривает возможность назначения специалиста из клуба Лиги 1

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Худшая команда АПЛ рассматривает возможность назначения специалиста из клуба Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из самых перспективных молодых наставников Лиги 1 может возглавить аутсайдер из АПЛ, который в этом сезоне досрочно вылетел в Чемпионшип.

Согласно информации от авторитетного журналиста Бена Джейкобса, одним из претендентов на пост главного тренера "святых" является наставник "Ланса" Уилл Стилл. 32-летнего менеджера "кроваво-золотых" рассматривают в качестве преемника Ивана Юрича, который покинул клуб после вылета в Чемпионшип.

Отмечается, что главный тренер "Шеффилд Уэнсдей" Дэнни Рель также остается в списке "Саутгемптона".

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На данный момент "Саутгемптон" с 10 очками после 31-го тура в АПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.

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Саутгемптон Ланс Уильям Стилл
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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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