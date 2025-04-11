Манчестер Сити хочет подписать сразу двух звезд Милана 

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Манчестер Сити" готовится начать переговоры с "Миланом" о подписании сразу двух игроков итальянского клуба – Тиджанни Рейндерса и Тео Эрнандеса.

По имеющейся информации, "Милан" находится под давлением – клубу нужно заработать на трансферах этим летом, особенно если не удастся пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас "россонери" идут девятыми в Серии А, на девять очков отставая от зоны ЛЧ.

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"Милан" оценивает Рейндерса примерно в 70 миллионов евро, а Эрнандеса – 30 миллионов. Рейндерс только что подписал контракт до 2030 года, поэтому "Милан" находится в сильной позиции для переговоров. Однако соглашение Эрнандеса действует до 2026 года, и, по имеющейся информации, он не намерен его продлевать. Поэтому итальянцам придется продать игрока, чтобы не потерять его по более низкой цене позже.

Ожидается, что "Манчестер Сити" официально начнет переговоры с "Миланом" в ближайшие недели.