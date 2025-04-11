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Ноттингем Форест – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Успеет ли восстановиться к столь важному матчу Миколенко?

Ноттингем Форест – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Команды, решающие совершенно разные турнирные задачи, но все равно неудобные для любого соперника. Никому из них не нужно много контролировать мяч, обе максимально эффективно используют скромный процент своего владения. Сможет ли "Эвертон" продолжить портить настроение "лесникам", которые на прошлой неделе уже потеряли важные очки против "Виллы"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 12 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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