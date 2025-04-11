Ноттингем Форест – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команды, решающие совершенно разные турнирные задачи, но все равно неудобные для любого соперника. Никому из них не нужно много контролировать мяч, обе максимально эффективно используют скромный процент своего владения. Сможет ли "Эвертон" продолжить портить настроение "лесникам", которые на прошлой неделе уже потеряли важные очки против "Виллы"?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 12 апреля.

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