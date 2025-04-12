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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готов ли Пеп Гвардиола к испытанию командой Гласнера?

Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" после прошлого тура откатился к 6-й строчке, поэтому им срочно нужны результаты, чтобы вернуться в зону Лиги Чемпионов. Хотя испытание, которое может им организовать "Пэлас", выглядит непростым. Смогут ли они одержать победу против "орлов", особенно когда играют в домашних стенах? Совсем скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 12 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32-й тур.

12 апреля. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Пеп Гвардиола Оливер Гласнер смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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