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Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Пеп Гвардиола к испытанию командой Гласнера?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" после прошлого тура откатился к 6-й строчке, поэтому им срочно нужны результаты, чтобы вернуться в зону Лиги Чемпионов. Хотя испытание, которое может им организовать "Пэлас", выглядит непростым. Смогут ли они одержать победу против "орлов", особенно когда играют в домашних стенах? Совсем скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 12 апреля.
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Английская Премьер-лига. 32-й тур.
12 апреля. 14:30. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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