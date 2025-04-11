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Астон Вилла нацелилась на двух игроков Барселоны

Англия

Команда Унаи Эмери стремится усилить состав

Астон Вилла нацелилась на двух игроков Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" планирует громкие трансферы летом и обратила внимание на "Барселону. В фокусе – Андреас Кристенсен и Марк Касадо. Спортивный директор англичан Мончи уже работает над обеими сделками, а главный тренер Унаи Эмери полностью их поддерживает – он убежден, что эти футболисты смогут поднять уровень команды и помочь ей удержаться среди топов АПЛ.

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Ситуация с Кристенсеном делает его доступной целью для английского клуба. В этом сезоне датчанин регулярно травмировался, а после возвращения на поле не смог вернуть лидерские позиции – Пао Кубарси, Рональд Араухо и Иньиго Мартинес вытеснили его со старта. Контракт Кристенсена действует до 2026 года, но клуб не планирует продлевать соглашение, поэтому готов выслушать предложения – особенно те, которые превышают 20 миллионов евро. Что касается Марка Касадо, то молодой полузащитник тоже попал в сферу интересов "Астон Виллы". Ранее он успел дебютировать за первую команду, но после травмы потерял позиции.

Все это побуждает Мончи действовать уже сейчас: он начал контакты с игроками, предлагая им амбициозный проект в Премьер-лиге.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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