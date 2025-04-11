  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании вратаря Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании вратаря Ливерпуля

Англия

Неожиданный вариант продолжения карьеры

Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании вратаря Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании вратаря "Ливерпуля".

Местное издание Sabah сообщает, что "Галатасарай" серьезно заинтересован в подписании Алиссона Беккера, который уже этим летом может покинуть "Ливерпуль" из-за прихода Гиорги Мамардашвили.

Считается, что 32-летний бразилец станет идеальной заменой для Фернандо Муслеры, у которого этим летом заканчивается контракт с "желто-красными". Также "Галатасарай" заинтересован в трансфере Иньяки Пеньи из "Барселоны".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Алиссон Бекер провел 12 "сухих" матчей в 28 поединках за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Читайте такжеТурецкий гранд серьезно заинтересовался Луниным, - СМИ
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити готовит новый долгосрочный контракт для своего вингера
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет усилить атаку звездным одноклубником Ярмолюка
yellow-arrow
Тренер Манчестер Сити: Мы не имели полного состава весь сезон
Галатасарай (Стамбул) Ливерпуль Алиссон Бекер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sabah
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости