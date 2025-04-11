Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании вратаря "Ливерпуля".

Местное издание Sabah сообщает, что "Галатасарай" серьезно заинтересован в подписании Алиссона Беккера, который уже этим летом может покинуть "Ливерпуль" из-за прихода Гиорги Мамардашвили.

Считается, что 32-летний бразилец станет идеальной заменой для Фернандо Муслеры, у которого этим летом заканчивается контракт с "желто-красными". Также "Галатасарай" заинтересован в трансфере Иньяки Пеньи из "Барселоны".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Алиссон Бекер провел 12 "сухих" матчей в 28 поединках за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.