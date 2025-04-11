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Манчестер Юнайтед хочет усилить атаку звездным одноклубником Ярмолюка

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Манчестер Юнайтед хочет усилить атаку звездным одноклубником Ярмолюка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" стремится усилить атаку своей команды одноклубником Егора Ярмолюка из "Брентфорда".

Согласно информации от источников издания GiveMeSport, руководство "красных дьяволов" сосредотачивается на варианте с подписанием Бриана Мбемо, за которым также следит "Арсенал" и "Ливерпуль". Кроме Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона", в их списке нашлось место для перспективного вингера, который может стать альтернативой бразильцу.

Его действующий контракт с "пчелами" рассчитан до конца июня 2026 года, но в соглашении 25-летнего камерунца есть опция продления на еще один сезон, которую клуб может активировать самостоятельно.

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В этом сезоне Бриан Мбемо забил 16 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за "Брентфорд" в АПЛ.

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Бриан Мбеумо
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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