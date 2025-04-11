  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Манчестер Сити: Мы не имели полного состава весь сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Манчестер Сити: Мы не имели полного состава весь сезон

Англия

Гвардиола ответил на вопросы журналистов

Тренер Манчестер Сити: Мы не имели полного состава весь сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о сложной кадровой ситуации, которая преследует его команду на протяжении всего текущего сезона.

"Мы не имели полного состава весь сезон. Три центральных защитника выбыли, лучший нападающий выбыл до последних одного-двух матчей. Мы не имели состава. Это продолжается весь сезон. Мы адаптируемся. И можно сказать, что это катастрофа, но все могло быть еще хуже".

Добавим, что "Манчестер Сити" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 52 очка по итогам 31 матча.

Читайте такжеМанчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити готовит новый долгосрочный контракт для своего вингера
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет усилить атаку звездным одноклубником Ярмолюка
yellow-arrow
Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании вратаря Ливерпуля
Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости