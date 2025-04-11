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Тренер Манчестер Сити: Мы не имели полного состава весь сезон
Гвардиола ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о сложной кадровой ситуации, которая преследует его команду на протяжении всего текущего сезона.
"Мы не имели полного состава весь сезон. Три центральных защитника выбыли, лучший нападающий выбыл до последних одного-двух матчей. Мы не имели состава. Это продолжается весь сезон. Мы адаптируемся. И можно сказать, что это катастрофа, но все могло быть еще хуже".
Добавим, что "Манчестер Сити" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 52 очка по итогам 31 матча.
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