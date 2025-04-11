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Манчестер Сити готовит новый долгосрочный контракт для своего вингера

Англия

Фоден может продолжить сотрудничество с Ман Сити

Манчестер Сити готовит новый долгосрочный контракт для своего вингера

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" в ближайшее время предложит Филу Фодену новый долгосрочный контракт. Об этом пишет Николо Скира.

По информации источника, ожидается, что по условиям нового соглашения "горожане" значительно увеличат заработную плату футболиста.

Напомним, действующий контракт Фодена с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне вингер отметился 7 голами и 2 ассистами в 25 матчах английской Премьер-лиги.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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