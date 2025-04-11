Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити готовит новый долгосрочный контракт для своего вингера
Фоден может продолжить сотрудничество с Ман Сити
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в ближайшее время предложит Филу Фодену новый долгосрочный контракт. Об этом пишет Николо Скира.
По информации источника, ожидается, что по условиям нового соглашения "горожане" значительно увеличат заработную плату футболиста.
Напомним, действующий контракт Фодена с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне вингер отметился 7 голами и 2 ассистами в 25 матчах английской Премьер-лиги.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер громит ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- Челси больше не рассчитывает на Мудрика, - The Sun
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000