Постекоглу заявил, что в Тоттенхэме происходит утечка информации

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу заявил о серьезной проблеме в клубе - утечке внутренней информации.

"Нет сомнений, что в клубе произошла утечка информации. Я не знаю, почему. Нам это не помогает. Мы сузили круг поиска. У меня есть догадка, откуда это идет. Это точно не помогает нам в дни матчей. Иногда это полуправда, а иногда и больше. Хочется думать, что все в нашем лагере работают с нами, а не против нас", - сказал специалист.