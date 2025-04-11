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Постекоглу заявил, что в Тоттенхэме происходит утечка информации
Нет сомнений, что в клубе произошла утечка информации (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу заявил о серьезной проблеме в клубе - утечке внутренней информации.
"Нет сомнений, что в клубе произошла утечка информации. Я не знаю, почему. Нам это не помогает. Мы сузили круг поиска. У меня есть догадка, откуда это идет. Это точно не помогает нам в дни матчей. Иногда это полуправда, а иногда и больше. Хочется думать, что все в нашем лагере работают с нами, а не против нас", - сказал специалист.
Добавим, что ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 13 апреля, команда сыграет пороти "Вулверхэмптона".
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