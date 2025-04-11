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Постекоглу заявил, что в Тоттенхэме происходит утечка информации

Англия

Нет сомнений, что в клубе произошла утечка информации (с)

Постекоглу заявил, что в Тоттенхэме происходит утечка информации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу заявил о серьезной проблеме в клубе - утечке внутренней информации.

"Нет сомнений, что в клубе произошла утечка информации. Я не знаю, почему. Нам это не помогает. Мы сузили круг поиска. У меня есть догадка, откуда это идет. Это точно не помогает нам в дни матчей. Иногда это полуправда, а иногда и больше. Хочется думать, что все в нашем лагере работают с нами, а не против нас", - сказал специалист.

Добавим, что ближайший матч "Тоттенхэма" состоится 13 апреля, команда сыграет пороти "Вулверхэмптона".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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