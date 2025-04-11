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Клубы из топ-5 лиг Европы следят за нападающим "Эвертона"

Англия

Одноклубник Миколенко может сменить команду этим летом

Клубы из топ-5 лиг Европы следят за нападающим "Эвертона"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы из топ-5 лиг Европы наблюдают за нападающим "Эвертона".

Как сообщил журналист Руди Галетти, несколько неназванных клубов из топ-5 европейских лиг обратились к агентам Бето накануне летнего трансферного окна, чтобы собрать необходимую информацию.

Отмечается, что на сегодняшний день 27-летний форвард "ирисок" не собирается покидать команду, однако в июне он готов рассмотреть предложения от других клубов по завершении сезона в июне.

Летом 2023 года "Эвертон" приобрел его у "Удинезе" за 25 миллионов евро. Подчеркнем, что действующий контракт футболиста сборной Гвинея-Бисау с английским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Бето забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за "Эвертон" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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