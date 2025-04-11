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Ноттингем потребует 100 миллионов фунтов стерлингов за своего нападающего этим летом

Англия

Его хотят подписать топ-клубы Англии

Ноттингем потребует 100 миллионов фунтов стерлингов за своего нападающего этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" будет требовать 100 миллионов фунтов стерлингов за своего нападающего этим летом.

Согласно информации от журналиста Грэма Бэйли из издания TBR Football, руководство "лесников" хочет сохранить Моргана Гиббс-Вайта в своей команде на следующий сезон. Клуб установил огромный ценник на 25-летнего игрока сборной Англии на фоне интереса от "Манчестер Сити". Также известно, что вингером, который способен выполнять роль плеймейкера, интересуется "Ливерпуль" и "Ньюкасл". Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Морган Гиббс-Уайт отметился 5 голами и 9 ассистами в 27 матчах в АПЛ. А его команда находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков после 31-го тура.

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Ноттингем Форест Морган Гиббс-Вайт
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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