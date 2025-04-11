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Ноттингем потребует 100 миллионов фунтов стерлингов за своего нападающего этим летом
Его хотят подписать топ-клубы Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" будет требовать 100 миллионов фунтов стерлингов за своего нападающего этим летом.
Согласно информации от журналиста Грэма Бэйли из издания TBR Football, руководство "лесников" хочет сохранить Моргана Гиббс-Вайта в своей команде на следующий сезон. Клуб установил огромный ценник на 25-летнего игрока сборной Англии на фоне интереса от "Манчестер Сити". Также известно, что вингером, который способен выполнять роль плеймейкера, интересуется "Ливерпуль" и "Ньюкасл". Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
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В этом сезоне Морган Гиббс-Уайт отметился 5 голами и 9 ассистами в 27 матчах в АПЛ. А его команда находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков после 31-го тура.
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