Манчестер Юнайтед нашел нового голкипера в Серии А

"Манчестер Юнайтед" хочет сменить Андре Онану на другого голкипера из Серии А.

Считается, что Рубен Аморим хочет, чтобы клуб искал нового вратаря после серии неудачных матчей Андре Онаны в текущем сезоне. В последнее время представители "красных дьяволов" следили за Сионом Судзуки из "Пармы".

Прежде чем оказаться в Италии, 22-летний японец отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед", но теперь он может стать ключевым игроком команды Аморима. В этом сезоне выдающуюся игру голкипера в чемпионате Италии много различных экспертов, сравнивало с тем, что демонстрировал в свое время величественный Джанлуиджи Буффоном.

Ранее появлялась информация о том, что за Судзуки следит мюнхенская "Бавария", ища замену Мануэлю Нойеру.

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В этом сезоне Сион Судзуки провел 5 "сухих" игр в 30 матчах за клуб в Серии А. Его стоимость, по версии популярного портала Transfermarkt, оценивается в 14 миллионов евро. Контракт Судзуки с клубом рассчитан до лета 2029 года.