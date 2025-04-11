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Манчестер Юнайтед нашел нового голкипера в Серии А

Англия

Вратарь имеет огромный потенциал стать настоящей звездой

Манчестер Юнайтед нашел нового голкипера в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет сменить Андре Онану на другого голкипера из Серии А.

Считается, что Рубен Аморим хочет, чтобы клуб искал нового вратаря после серии неудачных матчей Андре Онаны в текущем сезоне. В последнее время представители "красных дьяволов" следили за Сионом Судзуки из "Пармы".

Прежде чем оказаться в Италии, 22-летний японец отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед", но теперь он может стать ключевым игроком команды Аморима. В этом сезоне выдающуюся игру голкипера в чемпионате Италии много различных экспертов, сравнивало с тем, что демонстрировал в свое время величественный Джанлуиджи Буффоном.

Ранее появлялась информация о том, что за Судзуки следит мюнхенская "Бавария", ища замену Мануэлю Нойеру.

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В этом сезоне Сион Судзуки провел 5 "сухих" игр в 30 матчах за клуб в Серии А. Его стоимость, по версии популярного портала Transfermarkt, оценивается в 14 миллионов евро. Контракт Судзуки с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Парма Сион Судзуки
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Источник:
United In Focus
Опубликовал: Андрей Журба
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