Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта Мохамеда Салаха с "Ливерпулем".

"Это хорошо. Но вам лучше обратиться к Арне Слоту и болельщикам "Ливерпуля". Конечно, никто не сомневается в качестве Салаха", - сказал Гвардиола.

Напомним, что новое соглашение с Мохамедом рассчитано на два сезона, до лета 2027 года.