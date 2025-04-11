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Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем

Англия

Это хорошо (с)

Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта Мохамеда Салаха с "Ливерпулем".

"Это хорошо. Но вам лучше обратиться к Арне Слоту и болельщикам "Ливерпуля". Конечно, никто не сомневается в качестве Салаха", - сказал Гвардиола.

Напомним, что новое соглашение с Мохамедом рассчитано на два сезона, до лета 2027 года.

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Источник:
Anything LFC
Опубликовал: Екатерина Власова
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