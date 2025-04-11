Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола прокомментировал продление контракта Салаха с Ливерпулем
Это хорошо (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о продлении контракта Мохамеда Салаха с "Ливерпулем".
"Это хорошо. Но вам лучше обратиться к Арне Слоту и болельщикам "Ливерпуля". Конечно, никто не сомневается в качестве Салаха", - сказал Гвардиола.
Напомним, что новое соглашение с Мохамедом рассчитано на два сезона, до лета 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Anything LFC
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер громит ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Россия запустила почти 40 дронов и одну ракету по Украине. Как справилось ПВО?
- Известно, на сколько времени британские войска могут быть размещены в Украине
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Георгий Судаков и его жена Елизавета очаровали фанатов стильной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000