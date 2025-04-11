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Рассмотрение финансовых обвинений Манчестер Сити затягивается: вердикт ожидается не раньше лета
Манчестер Сити обвиняется в 115 нарушениях финансовых правил
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" вряд ли узнает о результатах слушаний по 115 обвинениям в нарушении финансовых правил Премьер-лиги до конца текущего сезона. Об этом сообщает The Telegraph.
Напомним, в феврале 2023 года Премьер-лига выдвинула "горожанам" серьезные обвинения в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год после четырехлетнего расследования. Клуб категорически отрицает все выдвинутые обвинения.
Ранее ожидалось, что вердикт по этому делу будет обнародован весной 2025 года. В начале февраля главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявлял, что клуб рассчитывает узнать результат в течение месяца.
Однако, как сообщает The Telegraph, судебная тяжба между "Манчестер Сити" и Премьер-лигой затягивается. Теперь вынесение окончательного решения до лета считается маловероятным, поскольку жестких сроков для обнародования вердикта никогда не было установлено.
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