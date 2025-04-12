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Челси – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Киран Маккенна попытается повторить успех несколькомесячной давности

Челси – Ипсвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Зимой "трактористы" в родных стенах относительно спокойно разобрались с "Челси" и одержали победу со счетом 2:0. Теперь матч выездной, а задача та же: одержать сенсационную победу. Поможет ли подопечным Маккенны повторить тот подвиг, который они уже совершали раньше?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Челси" — "Ипсвич"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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