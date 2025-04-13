Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если у "Челси" действительно есть амбиции квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то команда не имеет права на поражение в игре против одного из аутсайдеров на финишной прямой. Дальше соперники гораздо сложнее, поэтому если не брать свое здесь, то где вообще брать?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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