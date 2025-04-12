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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Хватит ли мотивации команде Аморима?

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мы все прекрасно понимаем, что красные дьяволы уже провалили данный сезон АПЛ, однако все можно спасти победой в Лиге Европы. Именно поэтому на нее вся ставка и уже в четверг у них решающий матч с "Лионом" в рамках четвертьфинала. Хватит ли им сил и желания еще показать себя в АПЛ, когда соперником выступает грозный "Ньюкасл"? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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