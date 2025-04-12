Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Мы все прекрасно понимаем, что красные дьяволы уже провалили данный сезон АПЛ, однако все можно спасти победой в Лиге Европы. Именно поэтому на нее вся ставка и уже в четверг у них решающий матч с "Лионом" в рамках четвертьфинала. Хватит ли им сил и желания еще показать себя в АПЛ, когда соперником выступает грозный "Ньюкасл"? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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