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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хватит ли мотивации команде Аморима?
Getty Images / Global Images Ukraine
Мы все прекрасно понимаем, что красные дьяволы уже провалили данный сезон АПЛ, однако все можно спасти победой в Лиге Европы. Именно поэтому на нее вся ставка и уже в четверг у них решающий матч с "Лионом" в рамках четвертьфинала. Хватит ли им сил и желания еще показать себя в АПЛ, когда соперником выступает грозный "Ньюкасл"? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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