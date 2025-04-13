Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ньюкасл" уже догнал "Челси" в турнирной таблице, имея еще матч в запасе, они являются одними из фаворитов на попадание в зону Лиги Чемпионов на следующий сезон. Нужно только забирать свое там, где должны. Кажется, что матч против "Манчестер Юнайтед" именно из таких, но выйдет ли у "сорок" победить?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля. 18:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

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