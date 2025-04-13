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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эдди Хау остается одним из фаворитов в борьбе за ЛЧ

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" уже догнал "Челси" в турнирной таблице, имея еще матч в запасе, они являются одними из фаворитов на попадание в зону Лиги Чемпионов на следующий сезон. Нужно только забирать свое там, где должны. Кажется, что матч против "Манчестер Юнайтед" именно из таких, но выйдет ли у "сорок" победить?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32-й тур.

13 апреля. 18:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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