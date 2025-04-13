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Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот пытается закрыть вопрос по чемпионству как можно раньше
Getty Images / Global Images Ukraine
Задача для мерсисайдцев в конце сезона достаточно простая: не разбазарить преимущество, которое они зарабатывали по ходу всего сезона. Однако локальные неудачи откладывают момент чемпионства, как это было в прошлом туре против "Фулхэма".
Теперь они попытаются исправить ошибки и обыграть "Вест Хэм", сделав еще один шаг к трофею.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.
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Английская Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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