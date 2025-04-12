Арсенал – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Арсенал" после безумного триумфа в Лиге чемпионов над "Реалом" возвращается к делам обыденным. За чемпионство они уже не сражаются, но и вторую позицию потерять не хочется. “Брентфорд” тоже немного забуксовал в АПЛ. И вот здесь интересно: смогут ли немного сонные "пчелы" навязать борьбу "канонирам", у которых сейчас другие приоритеты?

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В прямом эфире этот матч будет транслироваться эксклюзивно на платформе Setanta Sports.

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Английская Премьер-лига, 32 тур

12 апреля, 19:30. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>