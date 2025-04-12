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Тоттенхэм рассчитывает купить французского нападающего, принадлежащего Баварии
На этапе - переговоры по цене
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "Баварии", во второй половине сезона 2024/25 выступающий на правах аренды по "Тоттенхэму", Матис Тель может остаться в АПЛ и на следующий сезон.
По имеющейся информации журналисту Флориану Плеттенбергу, руководству и тренерскому штабу "Тоттенхэма" нравится игра нападающего, и они хотели бы продолжить с ним работать.
Однако клуб не готов активировать пункт в его контракте о выкупе за отступные в размере 50-55 миллионов евро. В планах руководства "шпор" провести переговоры с мюнхенцами по приобретению Матиса Теля.
За футболку "Тоттенхэма" француз отыграл в 8 играх, в которых отметился 1 голом.
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