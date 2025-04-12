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Тоттенхэм объявил о назначении нового генерального директора

Англия

Раньше он работал в Арсенале

Тоттенхэм объявил о назначении нового генерального директора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винай Венкатешам присоединится к Совету директоров "Тоттенхэма" этим летом.

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Ранее Винай Венкатешам занимал должность генерального директора в "Арсенале", а до этого Винай был в оргкомитете Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года.

Добавим, что сейчас он работает в Британской олимпийской ассоциации.

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Источник:
tottenhamhotspur
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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