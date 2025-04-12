Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм объявил о назначении нового генерального директора
Раньше он работал в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine
Винай Венкатешам присоединится к Совету директоров "Тоттенхэма" этим летом.
Ранее Винай Венкатешам занимал должность генерального директора в "Арсенале", а до этого Винай был в оргкомитете Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне 2012 года.
Добавим, что сейчас он работает в Британской олимпийской ассоциации.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:tottenhamhotspur
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Лучше поздно, чем никогда. Зеленский ввел санкции против "теневого флота" РФ и пропагандистов
- Ливерпуль определил двух форвардов, которые могут усилить команду летом
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000