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"Очень предан клубу": Артета отметил лидера Арсенала
Более 16 лет в структуре "канониров"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил вингера клуба Букайо Сака.
“Букайо Сака такой скромный, простой и очень преданный клубу.
Он имеет очень глубокие корни, связанные с этим футбольным клубом и со многими людьми здесь. Я очень рад слышать, что он хочет остаться с нами и выигрывать с нами”, – сказал Артета.
Сака находится в структуре “Арсенала” с 2008 года, то есть с шестилетнего возраста. За первую команду он начал играть в 2019 году. В общей сложности на его счету более 250 матчей.
В текущем сезоне Сака провел 27 поединков, записав в свой актив 24 результативных действия (10 голов и 14 ассистов).
Контракт Букайо с клубом действует до июня 2027 года. В последний раз он был продлен в мае 2023 года.
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