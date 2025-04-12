"Очень предан клубу": Артета отметил лидера Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил вингера клуба Букайо Сака.

“Букайо Сака такой скромный, простой и очень преданный клубу. Он имеет очень глубокие корни, связанные с этим футбольным клубом и со многими людьми здесь. Я очень рад слышать, что он хочет остаться с нами и выигрывать с нами”, – сказал Артета.

Сака находится в структуре “Арсенала” с 2008 года, то есть с шестилетнего возраста. За первую команду он начал играть в 2019 году. В общей сложности на его счету более 250 матчей.

В текущем сезоне Сака провел 27 поединков, записав в свой актив 24 результативных действия (10 голов и 14 ассистов).

Контракт Букайо с клубом действует до июня 2027 года. В последний раз он был продлен в мае 2023 года.