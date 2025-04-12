  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Очень предан клубу": Артета отметил лидера Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Очень предан клубу": Артета отметил лидера Арсенала

Англия
Обновлено

Более 16 лет в структуре "канониров"

"Очень предан клубу": Артета отметил лидера Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отметил вингера клуба Букайо Сака.

“Букайо Сака такой скромный, простой и очень преданный клубу.

Он имеет очень глубокие корни, связанные с этим футбольным клубом и со многими людьми здесь. Я очень рад слышать, что он хочет остаться с нами и выигрывать с нами”, – сказал Артета.

Сака находится в структуре “Арсенала” с 2008 года, то есть с шестилетнего возраста. За первую команду он начал играть в 2019 году. В общей сложности на его счету более 250 матчей.

В текущем сезоне Сака провел 27 поединков, записав в свой актив 24 результативных действия (10 голов и 14 ассистов).

Контракт Букайо с клубом действует до июня 2027 года. В последний раз он был продлен в мае 2023 года.

По теме
yellow-arrow
Взаимное желание расторжения контракта. Как сложится карьера вратаря Манчестер Юнайтед?
yellow-arrow
Тоттенхэм объявил о назначении нового генерального директора
yellow-arrow
Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Микель Артета Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости