Взаимное желание расторжения контракта. Как сложится карьера вратаря Манчестер Юнайтед?

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может покинуть Англию и перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

Ранее United In Focus сообщал, что "МЮ" не заинтересован в услугах камерунского голкипера и готов продать его, отмечается, что к 29-летнему игроку проявляет интерес неназванный клуб чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что контракт голкипера с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2028 года. За этот сезон Онана сыграл в 43 играх во всех официальных турнирах, в которых пропустил 56 мячей и 10 матчей провел "на ноль".