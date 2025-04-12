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Взаимное желание расторжения контракта. Как сложится карьера вратаря Манчестер Юнайтед?
Уже даже нашли ему замену?
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может покинуть Англию и перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает журналист Никола Скира.
Ранее United In Focus сообщал, что "МЮ" не заинтересован в услугах камерунского голкипера и готов продать его, отмечается, что к 29-летнему игроку проявляет интерес неназванный клуб чемпионата Саудовской Аравии.
Напомним, что контракт голкипера с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2028 года. За этот сезон Онана сыграл в 43 играх во всех официальных турнирах, в которых пропустил 56 мячей и 10 матчей провел "на ноль".
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