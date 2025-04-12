Манчестер Сити начнет матч против Кристал Пэлас без ключевого полузащитника. Известно, кто не поможет команде

Сегодня в 14:30 начнется матч "Манчестер Сити" против "Кристал Пэлас".

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Инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своем аккаунте в X сообщил, какого ключевого игрока не будет в составе "горожан" в сегодняшнем матче.

По состоянию здоровья полузащитник "Сити" Фил Фоден не сыграет в игре 32-го тура АПЛ.

Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.