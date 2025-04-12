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Манчестер Сити начнет матч против Кристал Пэлас без ключевого полузащитника. Известно, кто не поможет команде

Англия

Ослабленный состав

Манчестер Сити начнет матч против Кристал Пэлас без ключевого полузащитника. Известно, кто не поможет команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 14:30 начнется матч "Манчестер Сити" против "Кристал Пэлас".

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Инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своем аккаунте в X сообщил, какого ключевого игрока не будет в составе "горожан" в сегодняшнем матче.

По состоянию здоровья полузащитник "Сити" Фил Фоден не сыграет в игре 32-го тура АПЛ.

Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Манчестер Сити Фил Фоден
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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