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Манчестер Сити начнет матч против Кристал Пэлас без ключевого полузащитника. Известно, кто не поможет команде
Ослабленный состав
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 14:30 начнется матч "Манчестер Сити" против "Кристал Пэлас".
Инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своем аккаунте в X сообщил, какого ключевого игрока не будет в составе "горожан" в сегодняшнем матче.
По состоянию здоровья полузащитник "Сити" Фил Фоден не сыграет в игре 32-го тура АПЛ.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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