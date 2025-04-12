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Украинский защитник Эвертона близок к возвращению на поле
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" близок к возвращению на поле.
Тренер "ирисок" Дэвид Мойес, сообщил, что украинский футболист Виталий Миколенко приступил к занятиям на траве и даже участвовал в последних тренировках команды.
Мойес сказал, что защитник восстановился быстрее, чем предполагалось ранее.
"Миколенко вернулся к тренировкам и принимал участие в последних занятиях. Он пытается набрать оптимальную форму. В ближайшее время он вернется на поле.
Возможно, не против Ноттингем Форест, но его возвращение произойдет быстрее, чем мы предполагали изначально", - сказал Мойес.
К слову, Виталий Миколенко выложил сторис, на которой поставил афишу матча с "Ноттингемом".
Напомним, что Виталий Миколенко пропустил матч с "Арсеналом" 5 апреля из-за травмы подколенного сухожилия.
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Украинский защитник провёл за "Эвертон" 28 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
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