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Из египтянина в нидерландца. Известно, с кем следующим Ливерпуль продлит контракт
Хорошие новости из лагеря Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine
Пока фанаты "Ливерпуля" радуются продлению контракта Мохамеда Салаха с мерсисайдцами, однако вскоре еще один ключевой игрок английской команды может остаться в клубе на несколько лет.
Речь идет о Вирджиле ван Дейке. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодня все документы согласованы и одобрены юристами. Как отметил журналист, совсем скоро "Ливерпуль" официально объявит о продлении контракта с нидерландцем.
Как ранее сообщал Романо, новый контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2027 года.
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