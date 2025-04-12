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Из египтянина в нидерландца. Известно, с кем следующим Ливерпуль продлит контракт

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Хорошие новости из лагеря Ливерпуля

Из египтянина в нидерландца. Известно, с кем следующим Ливерпуль продлит контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пока фанаты "Ливерпуля" радуются продлению контракта Мохамеда Салаха с мерсисайдцами, однако вскоре еще один ключевой игрок английской команды может остаться в клубе на несколько лет.

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Речь идет о Вирджиле ван Дейке. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодня все документы согласованы и одобрены юристами. Как отметил журналист, совсем скоро "Ливерпуль" официально объявит о продлении контракта с нидерландцем.

Как ранее сообщал Романо, новый контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2027 года.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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