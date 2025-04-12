Из египтянина в нидерландца. Известно, с кем следующим Ливерпуль продлит контракт

Пока фанаты "Ливерпуля" радуются продлению контракта Мохамеда Салаха с мерсисайдцами, однако вскоре еще один ключевой игрок английской команды может остаться в клубе на несколько лет.

Речь идет о Вирджиле ван Дейке. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодня все документы согласованы и одобрены юристами. Как отметил журналист, совсем скоро "Ливерпуль" официально объявит о продлении контракта с нидерландцем.

Как ранее сообщал Романо, новый контракт между сторонами будет рассчитан до лета 2027 года.