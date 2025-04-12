АПЛ. Манчестер Сити - Кристал Пэлас 5:2. А как все начиналось

Матч начался с быстрого гола "Кристал Пэлас" на 8-й минуте, когда Эзе замкнул великолепную передачу Исмаили Сарра, пробив в нижний левый угол ворот. Для "Манчестер Сити" этот гол стал неожиданностью и команда немного растерялась, чем "Пэлас" воспользовался и Ричардс на 21-й минуте удвоил преимущество благодаря точному удару головой после углового. В целом команда набрала отличные обороты и снова побежала вперед, передачу получил Эзе, великолепно обыграл защитника горожан и забил третий мяч в этой встрече, но после просмотра повтора гол был отменен из-за офсайда.

Подопечным Гвардиолы нужно было быстро реагировать на такой ход событий и Де Брюйне попытался пробить, но попал в штангу и упустил отличный шанс. Не прошло и 10 минут как бельгиец снова пробивал по воротам и благодаря рикошету от стойки сократил отставание до одного мяча.

Всего 3 минуты понадобилось "горожанам" и на 36-й минуте Омар Мармуш переиграв вратаря ударом под левую стойку выровнял счет в матче.

Уже в первом тайме нервы иногда сдавали у игроков и сначала Камада получил желтую, а затем и Нико за грубый фол. Последние секунды тайма завершились неудачной подачей Де Брюйне в штрафную, после чего прозвучал свисток на перерыв.

Второй тайм матча развернулся как настоящий триллер, где каждая минута держала в напряжении. После перерыва "горожане" вышли на поле с огнем в глазах, стремясь переломить ход игры, которая завершилась в первом тайме ничьей 2:2. "Пэлас", в свою очередь, не собирался уступать, демонстрируя стойкость и тактическую гибкость.

На старте тайма "Манчестер Сити" сразу же взял инициативу в свои руки. На 47-й минуте Матео Ковачич создал великолепный голевой момент и мощным ударом из-за пределов штрафной площадки попал в нижний левый угол ворот выведя свою команду вперед. Счет стал 3:2, и трибуны взорвались овациями. На это Оливер Гласнер ответил заменой выпустив Хьюза вместо Матета. Однако Сити не уменьшал давление: сначала Макети имел шанс закрепить преимущество, но пробил над воротами из выгодной позиции, а затем Кевин Де Брюйне сделал великолепную подачу, но защита отвела опасность от своих ворот. Но настоящий перелом наступил на 56-й минуте, когда после прострела в штрафную площадку Макети не промахнулся и хладнокровно расстрелял ворота обеспечив команде уверенное преимущество 4:2.

Не обошелся второй тайм и без драматизма. На 60-й минуте Омар Мармуш и Илькай Гюндоган создали два голевых момента, но вратарь "Пэлас" Дин Хендерсон выдал невероятную серию сейвов, достойных оваций. Команды начали действовать агрессивнее и арбитр тоже не собирался смотреть. Сначала Де Брюйне нарушил правила, но получил устное предупреждение, а затем Макети получил желтую карточку за грубый фол.

На 70-й минуте "Манчестер Сити" пришлось делать вынужденную замену. Эдерсон пытался отдать передачу своему партнеру по команде, однако после ассиста присел на поле и запросил помощь врачей. После небольшой паузы голкипер покинул поле и вместо него появился Ортега. Команда Гвардиолы продолжала доминировать и в очередной атаке Нико О'Райлли после неудачного выноса защитника попытался пробить с пределов штрафной площади и забил 5-й мяч, поставив точку в этом матче.

В целом команда "Манчестер Сити" провел хороший матч, если не брать во внимание стартовые минуты встречи и теперь поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Что касается "Кристал Пелас", то "орлы" неплохо начали матч, но далее расслабились и не сумели удержать преимущество, за что соперник сразу же наказал.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 5:2

Голы: Де Брюйне (33), Мармуш (36), Ковачич (47), Макети (56), О'Райлли - Эзе (8), Ричардс (21)

"Манчестер Сити": Эдерсон (Ортега, 71) - Льюис, Диаш, Гвардиол, О'Райли - Ковачич (Грилиш, 87), Нико - Гюндоган, Де Брюйне (Доку, 87), Макети (Савыньйо, 82) - Мармуш (Бобб, 82)

"Кристал Пэлас": Хендерсон - Лерма, Лакруа (Клайн, 63), Ричардс - Митчелл (Чилвелл, 63), Камада, Уортон (Девенни, 80), Муньйос - Эзе (Матеус Франка, 80), Сарр - Матета (Хьюз, 46)

Предупреждения: Камада (31), Нико (40), Лакруа (54), Макети (69), Лерма (90+4)