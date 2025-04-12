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Эвертон сыграет против одного из грандов АПЛ этого сезона. Попал ли в заявку Виталий Миколенко?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" едет в гости к одному из грандов АПЛ – "Ноттингем Форесту".
Украинский защитник Виталий Миколенко – в старте на матч.
Three changes for today's starting XI!— Everton (@Everton) April 12, 2025
????#NFOEVE pic.twitter.com/4gG1LrllDT
Напомним, что футболист пропустил матч с "Арсеналом" из-за травмы подколенного сухожилия.
Виталий Миколенко сыграл в 28-ми матчах "Эвертона" в Премьер-Лиге, в которых выполнил одну голевую передачу.
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Это 16-й матч между командами. "Ноттингем" побеждал "Эвертон" дома в двух матчах. "Ириски" же победили четыре раза. Ещё 2 поединка закончились вничью.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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