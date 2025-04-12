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Эвертон сыграет против одного из грандов АПЛ этого сезона. Попал ли в заявку Виталий Миколенко?

Англия

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Эвертон сыграет против одного из грандов АПЛ этого сезона. Попал ли в заявку Виталий Миколенко?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" едет в гости к одному из грандов АПЛ – "Ноттингем Форесту".

Украинский защитник Виталий Миколенко – в старте на матч.

Напомним, что футболист пропустил матч с "Арсеналом" из-за травмы подколенного сухожилия.

Виталий Миколенко сыграл в 28-ми матчах "Эвертона" в Премьер-Лиге, в которых выполнил одну голевую передачу.

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Это 16-й матч между командами. "Ноттингем" побеждал "Эвертон" дома в двух матчах. "Ириски" же победили четыре раза. Ещё 2 поединка закончились вничью.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Everton
Опубликовал: Владислав Прийменко
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