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Основной вратарь Манчестер Сити травмировался в матче против Кристал Пэлас
Пришлось делать вынужденную замену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Основной вратарь "Манчестер Сити" травмировался в матче против "Кристал Пэлас".
На 69-й минуте матча голкипер "горожан" Эдерсон лёг на газон. Судья подозвал медиков и вышел разминаться Ортега.
На повторе было видно, как Эдерсон сделал пас и после почувствовал боль в области паха.
Бразилец ушёл с поля на своих ногах и на 71-й минуте вышел Ортега.
71. CITY SUB | We're forced into a change between the sticks ????— Manchester City (@ManCity) April 12, 2025
???? 4-2 ???? #ManCity pic.twitter.com/6bpAzN3q20
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Напомним, что "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счётом 5:2 и теперь занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.
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