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Основной вратарь Манчестер Сити травмировался в матче против Кристал Пэлас

Англия

Пришлось делать вынужденную замену

Основной вратарь Манчестер Сити травмировался в матче против Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Основной вратарь "Манчестер Сити" травмировался в матче против "Кристал Пэлас".

На 69-й минуте матча голкипер "горожан" Эдерсон лёг на газон. Судья подозвал медиков и вышел разминаться Ортега.

На повторе было видно, как Эдерсон сделал пас и после почувствовал боль в области паха.

Бразилец ушёл с поля на своих ногах и на 71-й минуте вышел Ортега.

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Напомним, что "Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" со счётом 5:2 и теперь занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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