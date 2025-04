Основной вратарь "Манчестер Сити" травмировался в матче против "Кристал Пэлас".

На 69-й минуте матча голкипер "горожан" Эдерсон лёг на газон. Судья подозвал медиков и вышел разминаться Ортега.

На повторе было видно, как Эдерсон сделал пас и после почувствовал боль в области паха.

Бразилец ушёл с поля на своих ногах и на 71-й минуте вышел Ортега.

71. CITY SUB | We're forced into a change between the sticks ????



???? 4-2 ???? #ManCity pic.twitter.com/6bpAzN3q20